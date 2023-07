Calcio. Serie C: nel secondo turno dei play-off Crotone-Foggia così in campo

Si giocherà questa sera mercoledì 31 maggio alle ore 20.30 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone, dove già prima delle 12 si registrava un quasi tutto esaurito, l’attesa partita di ritorno dei quarti di finale play-off Crotone-Foggia

Si riprenderà dalla partita di andata dove il Foggia allo Zaccaria, ha guadagnato l’1 a 0 (rete di Peratta), conquistando il vantaggio per superare il turno. I ‘Satanelli’passeranno alle semifinali in caso di pareggio o vittoria allo Scida.

Il Crotone invece, vincerà con qualsiasi punteggio e potrà qualificarsi, in base alla posizione più alta in classifica al termine della ‘regular season’, i ‘rossoblu’ hanno chiuso al secondo posto con 80 punti (19 in più dei foggiani).

A parere di alcuni supporters del Crotone, la partita non dovrebbe mancare di momenti coreografici spettacolari, in quanto ricorrono i 100 anni della fondazione del club.

La gara sarà trasmessa in diretta TV in chiaro dalla Rai sul canale 58 Rai Sport HD a partire dalle ore 20,25.

Arbitro: Davide Di Marco della sezione di Ciampino.

Assistenti: Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata e Alessandro Antonio Boggiani di Monza.

Quarto Ufficiale: Eugenio Scarpa di Collegno.

Le possibili formazioni:

CROTONE (4-2-3-1): Branduani; Mogos, Cuomo, Golemic, Crialese; Petriccione, Vitale; Tribuzzi, D'Ursi, Chiricò; Gomez. A disp. Dini, Lucano, Giron, Calapai, Bove, Gigliotti, Papini, Giron, Carraro, Cernigoi, Kargbo, D'Errico, Spaltro, Awua, Pannitteri. All. Zauli

FOGGIA (3-5-2): Dalmasso; Rutjens, Kontek, Rizzo; Bjarkason, Schenetti, Petermann, Frigerio, Costa; Iacoponi, Peralta. A disp. Thiam, Raccichini, Di Pasquale, Vacca, Di Noia, Capogna, Beretta. All. Limone (Rossi squalificato).