Serie C. Vibonese-Catanzaro 0-0, giallorossi in dieci per un tempo (con highlights)

VIBO VALENTIA, 11 OTTOBRE - L’unico derby calabrese stagionale termina sul nulla di fatto. Vibonese e Catanzaro si affrontano a viso aperto (alla fine si contano ben 6 ammoniti ed un espulso) ma senza riuscire a giungere a conclusioni pericolose, soprattutto nel primo tempo, mentre nella fase discendente si conta qualche emozione in più senza però arrivare a piazzare il colpo vincente.

Parte meglio il Catanzaro che tiene palla e gioca costantemente in avanti anche se giunge alla conclusione soltanto su calcio di punizione (14’) di Pinna dalla sinistra che costringe Mengoni alla respinta. Col passare dei minuti la Vibonese viene fuori. Al 16’ Plescia si gira in area eludendo la marcatura di Martinelli e calcia ma la mira è totalmente errata. Passano diversi minuti prima di assistere ad una conclusione che, al 34’, viene effettuata da Statella, fresco ex giallorosso, ma Branduani è attento. Da dire che prima della conclusione dell’esterno la Vibonese aveva protestato per un presunto mani di Martinelli su una palla vagante in area ma l’arbitro dice di no. Nel finale di tempo c’è da annotare due cartellini gialli sventolati in rapida successione a Pinna e Contessa sempre per scorrettezze ai danni di Spina.

Nella ripresa mister Calabro cerca la svolta lasciando negli spogliatoi Carlini e Contessa e la gara vive immediatamente un momento cruciale con l’espulsione di Martinelli (2’) per il fallo su Plescia (trattenuta evidente della maglia), lanciatissimo a rete, pochi metri prima dell’ingresso dell’attaccante rossoblù in area. Sulla successiva punizione dal limite di Laaribi la deviazione della barriera alza la traiettoria e salva Branduani. Il Catanzaro si risistema in campo senza far entrare nessuno per sostituire il centrale espulso e la gara vive poche emozioni. Al 17’ Branduani si supera sul colpo di testa di Mahrous sugli sviluppi di un corner e la Vibonese vive una fase in cui comanda il gioco e dopo qualche minuto una palla insidiosa messa in mezzo da Spina, su punizione, termina di poco a destra della porta giallorossa. Al 33’ il Catanzaro invoca il rigore con Curiale che lamenta una spinta alle spalle ma il signor Monaldi dice di no e dopo qualche istante, sfinito, l’attaccante giallorosso viene avvicendato col bomber Felice Evacuo. Al 41’ ancora Catanzaro con Baldassin che arriva alla conclusione dalla distanza e il suo destro a giro termina di poco a lato poco dopo su un cross di Garufo la girata di Baldassin non è felice e consente a Mengoni di parare. Dopo i 4' di recupero l'arbitro manda tutti negli spogliatoi sul nulla di fatto al termine di una gara più viva nella ripresa.

Carlo Talarico

Il tabellino:

VIBONESE-CATANZARO 0-0

VIBONESE (4-3-3): Mengoni; Ciotti, Bachini, Redolfi, Mahrous; Pugliese, Laaribi, Tumbarello (28’ st Parigi); Spina (39’ st Prezzabile), Plescia, Statella. A disposizione: Marson, Rasi, Sciacca, La Ragione, Falla, Leone, Ambro, Montagno Grillo, Vitiello, Mattei. Allenatore: Galfano.

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Fazio, Martinelli, Pinna; Garufo, Verna (25’ st Evan’s Allan), Corapi (16’ st Altobelli), Carlini (1’ st Baldassin), Contessa (1’ st Riccardi); Di Massimo, Curiale (37’ st Evacuo). A disposizione: Mittica, Iannì, Salines, Riggio, Risolo, Cristiano. Allenatore: Calabro.

ARBITRO: Marco Monaldi di Macerata.

Guardalinee: Amedeo Fine di Battipaglia (SA) e Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata (NA).

Quarto uomo: Mario Cascone di Nocera inferiore (SA).

ESPULSO: 2’ st Martinelli (C) per fallo da ultimo uomo.

AMMONITI: Pinna (C), Contessa (C), Riccardi (C), Curiale (C), Statella (V), Plescia (V).

NOTE: Gara a porte chiuse. Angoli: 9-3. Recupero: pt 1’, st 4’.





(GLI HIGHLIGHTS)