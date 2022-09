Serie C Virtus Francavilla-Catanzaro 1-1: botta e risposta nel primo tempo (highlights)

FRANCAVILLA FONTANA (BR) 15 NOV - Dopo due consecutive vittorie (per il Catanzaro) e sconfitte (per la Virtus Francavilla) esce il pareggio nella gara disputata al “Giovanni Paolo II”. Termina 1-1 una gara certamente non spettacolare col risultato maturato nel primo tempo in una gara in cui non sono mancate le conclusioni, anche se spesso imprecise su entrambi i fronti.

Parte meglio la Virtus che costringe il Catanzaro sulla difensiva nella prima metà del primo tempo. I pugliesi ci provano al 7’ con Ekuban il cui destro viene neutralizzato da Branduani ed al 14’ con lo stesso attaccante biancoazzurro che sollecita nuovamente la pronta risposta del portiere giallorosso. Ancora Virtus al 18’ con una punizione di Franco dalla trequarti con Branduani che anticipa l’accorrente Perez. Il Catanzaro si fa vedere al 20’ con Di Massimo, messo in moto dal lancio di Martinelli, anticipato provvidenzialmente da Crispino. Qualche minuto dopo la Virtus trova la conclusione con Franco dalla distanza ma l’ex centrocampista del Rende trova solo l’esterno della rete. Il Catanzaro alza il baricentro e al 37’ arriva la rete del vantaggio grazie al colpo di testa di Fazio che sugli sviluppi di un corner raccoglie la palla di Carlini e supera Crispino. Il vantaggio del Catanzaro è, però, di breve durata. Il pareggio, infatti arriva al 41’ con la botta di destro del centrocampista Zenuni da venticinque metri che non dà scampo. La rete pugliese arriva sull’ennesima palla persa dai giallorossi. Il tempo si chiude senza ulteriori sussulti e senza recupero.

Nella ripresa il Catanzaro cerca da subito la profondità ed è immediatamente Contessa a provare la conclusione dal limite dell’area con la palla che sfila a lato. Al 6’ Di Massimo, da solo davanti a Crispino, calcia col destro ma la conclusione termina di poco alla destra della porta pugliese e spreca una ghiotta occasione, lo stesso attaccante al 16’ è sfortunato al termine di un’azione di contropiede conclusa con un tiro a giro. Calabro inserisce il bomber Felice Evacuo al posto di uno spento Curiale mentre passano i minuti senza grossi pericoli. La Virtus Francavilla si vede in contropiede al 26’ con Franco che mette in azione Di Cosmo ma l’esito dell’azione genera soltanto un corner. Al 35’ ancora Virtus in avanti: la palla messa in mezzo da Giannotti termina dalle parti di Nunzella che la rimette pericolosamente in mezzo ma è pronto Fazio ad anticipare Vazquez, appena entrato in campo. Nella parte finale della gara le ultime sostituzioni apportate dai tecnici non mutano le sorti di una gara incanalatasi sui binari della parità nel primo tempo.

Carlo Talarico

Il tabellino:

VIRTUS FRANCAVILLA-CATANZARO 1-1

MARCATORI: 36’ pt Fazio (C), 41’ pt Zenuni (F).

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Crispino; Delvino, Sperandeo, Pambianchi; Giannotti, Di Cosmo (33’ st Mastropietro), Zenuni (33’ st Castorani), Franco, Nunzella; Pèrez, Ekuban (33’ st Vazquez). A disposizione: Costa, Sarcinella, Celli, Carella, Pino, Buglia, Tchetchoua, Calcagno, Puntoriere. Allenatore: Bruno Trocini.

CATANZARO (3-4-1-2): Branduani; Riccardi, Fazio, Martinelli; Casoli, Verna (43’ st Altobelli), Risolo, Contessa; Carlini (32‘ st Di Piazza); Di Massimo (43’ st Baldassin), Curiale (16’ st Evacuo). A disposizione: Di Gennaro, Iannì, Riggio, Pinna, Corapi, Salines, Garufo, Evan’S. Allenatore: Antonio Calabro.

ARBITRO: Paride Tremolada di Monza.

Assistenti arbitrali: Fabio Mattia Festa di Avellino ed Emanuele Bocca di Caserta.

Quarto ufficiale: Mario Perri di Roma 1.

ESPULSI: nessuno.

AMMONITI: Delvino (F), Franco (F), Curiale (C), Riccardi (C), Mastropietro (F), Altobelli (C), Castorani (F).

NOTE: Angoli: 4-3 per la Virtus Francavilla. Recupero: pt 0’, st 5’.

