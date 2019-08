Serie A: vola subito l'Inter, 4-0 al Lecce. Plauso internazionale per il coraggio di Mihajlovic

MILANO 27 AGOSTO - Nel posticipo della prima giornata della Serie A di calcio subito bene l'Inter di Conte, che batte 4-0 il Lecce in un San Siro gremito di 60mila tifosi: gol di Brozovic, Sensi, Lukaku e Candreva. Plauso internazionale per il coraggio di Mihajlovic, in panchina ieri 40 giorni dopo la diagnosi di leucemia; "un paziente esemplare", per il primario del Sant'Orsola. Us Open: out Seppi, Fognini, Lorenzi e Giorgi; oggi in campo Berrettini, Fabiano, Sonego e Cecchinato.