SGF. Amalia Bruni e Donne e Diritti al centro Antiviolenza MIRABAL. (Foto e Video)

SGF. Amalia Bruni e Donne e Diritti al centro Antiviolenza MIRABA. (Video)

SAN GIOVANNI IN FIORE, 26 SETT - Venerdì 24 settembre, alle ore 17:00, Amalia Bruni, candidata alla presidenza della regione Calabria della coalizione di centrosinistra, ha fatto visita alle donne dell'associazione Donne e Diritti, presso la sede del Centro Antiviolenza MIRABAL.

Dopo aver visitato il Centro si è intrattenuta con le donne presenti parlando del futuro della Calabria e sfoderando tutte le sue competenze in ambito sanitario, che sono un punto di forza della candidata, visto che la Sanità pubblica è il tallone d'Achille di tutto il territorio regionale.

Ha parlato da professionista seria, valida, competente e desiderosa di fare il bene di questa terra, e da donna tenace e combattiva che intende finalizzare le sue lotte a restituire nuova vita a questa regione, trattenendo anche quei giovani talenti che oggi, non vedendo futuro in questa terra, portano le loro competenze al Nord, se non addirittura oltralpe, dove vengono maggiormente apprezzati e valorizzati.

Ci auguriamo che una volta per tutte la nostra regione non sia più considerata la Cenerentola d'Italia, affidando il suo governo a figure finalmente COMPETENTI.

Donne e Diritti