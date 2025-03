Sgominata banda di ladri d’appartamento: 11 fermi per colpi in abitazioni di lusso tra Veneto e Calabria

CASERTA, 32 MAR. - Una banda specializzata in furti in appartamento è stata individuata e fermata nel corso di una vasta operazione condotta all’alba di oggi dalla Polizia di Stato a Castel Volturno, in provincia di Caserta.

Gli agenti hanno eseguito 11 provvedimenti di fermo nei confronti di altrettante persone, tutte appartenenti alla comunità rom, ritenute responsabili di una lunga serie di colpi messi a segno in diverse regioni italiane.

Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il gruppo criminale era particolarmente attivo nel prendere di mira abitazioni di lusso, con furti commessi prevalentemente in Veneto e in Calabria. L’operazione è frutto di un’attività investigativa meticolosa, che ha permesso di raccogliere elementi concreti sull'organizzazione e sui movimenti della banda.

I componenti agivano con un modus operandi collaudato: sopralluoghi discreti, colpi rapidi e vie di fuga studiate nei minimi dettagli.

La banda, composta da uomini e donne con diversi precedenti alle spalle, si era radicata stabilmente nel territorio di Castel Volturno, utilizzandolo come base logistica per pianificare le incursioni in altre aree del Paese.

Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire ad eventuali complici e per verificare il coinvolgimento del gruppo in altri furti ancora irrisolti. La Polizia non esclude che l'organizzazione possa aver avuto legami con altri circuiti criminali dediti allo stesso tipo di reati. Con quest’operazione, le forze dell’ordine infliggono un duro colpo alla criminalità predatoria che da mesi stava seminando allarme tra i proprietari di abitazioni di pregio in più regioni italiane.