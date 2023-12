Shopping online facile e accessibile: come funzionano i pagamenti a rate

Fare shopping online è diventata un’abitudine di consumo molto popolare. Per qualcuno è in realtà quasi una necessità perché, trovandosi a correre tutto il giorno, risucchiato dagli impegni, quasi non riesce nemmeno più a fare la spesa al supermercato. Per altri, invece, è un’alternativa comoda e conveniente: sugli shop online potrà avere, in alcuni casi, più scelta e beneficiare a volte di prezzi più vantaggiosi.

Le varie opzioni di pagamento, offerte dagli shop online, si sono adeguate nel tempo per venire incontro ai consumatori. Perciò, accanto alle classiche forme di pagamento, anche in Italia oggi sempre più spesso si può pagare a rate e fare acquisti online a rate senza busta paga.

Come funzionano i pagamenti a rate per lo shopping online

Pagando a rate, il consumatore che acquista un articolo non dovrà dare subito l’importo completo in un’unica soluzione. Piuttosto, egli può scegliere di suddividere il costo totale del suo shopping in più pagamenti mensili. Ciò garantisce una flessibilità finanziaria più alta a chi acquista che, di conseguenza, potrà distribuire la spesa su un lasso di tempo più lungo.

Gli acquisti a rate online sono molto semplici perché, una volta giunti al checkout del proprio carrello, basterà selezionare l’opzione apposita, laddove lo shop lo preveda. Il calcolo delle rate e l’importo di ciascuna di essa verrà calcolato in automatico e dipenderà non solo dall’importo dovuto ma anche dai termini del contratto che si sta stipulando.

Talvolta, verrà chiesto al cliente di stipulare una richiesta di credito che sarà soggetta a una valutazione finanziaria. Ciò avviene, solitamente, per grandi cifre. Dopo l’approvazione, l’acquisto si considera concluso: l’acquirente riceverà il suo bene/servizio acquistato e inizierà a saldare le rate sulla base del contratto, fino a quando l’importo non sarà interamente coperto.

Pagare a rate senza busta paga

Mettiamo il caso che il consumatore abbia deciso di acquistare a rate senza busta paga online un nuovo elettrodomestico (es. un’asciugatrice) che costa attorno ai 1000 euro. Come avviene nelle catene della grande distribuzione, il pagamento potrà essere dilazionato in più rate che andranno a coprire il costo totale del prodotto, senza interessi (o con un piccolo importo extra). Ciò accade perché la finanziaria paga l’importo dovuto dal venditore, anticipandoglielo.

Il finanziamento appoggia su una garanzia quale l’addebito su carta di credito di chi compra o sul suo conto corrente. Non viene richiesta, dunque, la busta paga.

Ciò avviene anche se ci si appoggia a piattaforme che usano tale servizio che non richiedono alcun documento di reddito.

Benefici

Anche se si crede che gli acquisti a rate dovrebbero essere limitati a beni urgenti, in realtà, stanno prendendo sempre più piede anche per togliersi qualche sfizio. Ciò significa che, anche i prodotti e servizi più costosi, con un pagamento rateale, possono diventare più accessibili per il consumatore. Ciò è vero soprattutto perché gli interessi, laddove ci siano, sono molto bassi.

Data la flessibilità finanziaria, inoltre, il cliente potrà scegliere il numero di rate e l’importo di ciascuna, avendo più controllo sulle proprie finanze e disponendo di un maggiore potere di acquisto.