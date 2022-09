Attimi di terrore. Infermiera si ferma a distributore benzina, rapinata dell'auto. I Dettagli

Si ferma a distributore benzina, rapinata dell'auto. Infermiera minacciata di notte da due malviventi nel Vibonese

VIBO VALENTIA, 29 SET - Si è fermata con la propria auto ad un distributore di benzina per fare rifornimento ma è stata avvicinata da due malviventi che l'hanno minacciata costringendola a consegnare le chiavi della vettura, una Fiat 500.



E' accaduto la notte scorsa ad un'infermiera nella zona di Monte Poro a cavallo tra i comuni di Joppolo, Spilinga e Rombiolo e i due dopo essersi impossessati del veicolo si sono allontanati. Nella fuga, i due hanno anche avuto un incidente impattando con l'auto contro un muretto.



Nonostante l'imprevisto, però, sono ugualmente riusciti a fuggire facendo perdere le proprie tracce. Alla vittima non è rimasto altro che allertare i soccorsi e denunciare la rapina subita ai carabinieri che hanno avviato le indagini per tentare di dare un volto ai responsabili. Visionate le telecamere presenti sul posto e nelle vicinanze allo scopo di ricostruire la dinamica dell'accaduto. (Immagine di repertorio