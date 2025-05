Si riveda la decisione sul Sant'Anna Hospital

Tempo di lettura: ~1 min

Dovrebbe essere interesse di tutta la Regione, bandendo i campanilismi, avere e mantenere una struttura sanitaria di eccellenza come il Sant’Anna Hospital di Catanzaro, è quanto dichiara Masino Paonessa segretario cittadino del Partito Socialista di Catanzaro, in merito alla sentenza del TAR Calabria che ha confermato il mancato accreditamento dei posti letto di cardiochirurgia.

Una struttura che, grazie a professionisti seri, negli anni si era fatta un nome a livello nazionale. In tanti speravano che il TAR ridasse l’accreditamento per il fatto che nel frattempo un gruppo serio come il Gruppo Citrigno, tra l’altro già presente a Catanzaro, ne aveva rilevato la proprietà, ma anche per la tranquillità degli operatori che con la loro opera negli anni avevano contribuito al suo successo.

Oggi che i buoi sono scappati, inutile recriminare e chiudere la stalla, occorre invece che ognuno per la propria parte e in primis la classe politica catanzarese a tutti i livelli, si impegni affinché sia rivista la decisione assunta dal Commissario regionale per la Sanità e si ridia tranquillità agli operatori e alla città nel suo complesso.