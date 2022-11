Sicurezza, incontro in prefettura a Catanzaro con il sottosegretario all'Interno Wanda Ferro

CATANZARO, 14 NOV. - Un incontro per fare il punto sull’allarme sociale causato dai preoccupanti episodi criminali che hanno interessato il territorio catanzarese, tra cui gli atti intimidatori che hanno colpito alcune aziende, ma anche per affrontare le questioni relative al potenziamento degli organici e delle strutture del comparto Sicurezza per rafforzare il controllo del territorio e l’azione di contrasto alla criminalità organizzata. Sono stati i principali argomenti dell’incontro che il sottosegretario di Stato all’Interno on. Wanda Ferro ha tenuto in Prefettura a Catanzaro con il prefetto Maria Teresa Cucinotta e i vertici provinciali delle forze dell’ordine: il questore Maurizio Agricola, il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri col. Giuseppe Mazzullo, il comandante provinciale della Guardia di Finanza gen. Domenico Grimaldi, il capo sezione della Dia di Catanzaro vice questore Beniamino Fazio e il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco ing. Giuseppe Bennardo.

Il sottosegretario Ferro, dopo aver ringraziato il prefetto e i vertici delle forze dell’ordine per l’impegno e gli importanti risultati raggiunti nei rispettivi ambiti operativi, ha assicurato la massima attenzione istituzionale a supporto del lavoro degli operatori del comparto Sicurezza, oltre alla volontà di mantenere un confronto permanente per tenere alta l’attenzione rispetto alle dinamiche criminali del territorio.