Siderno: E' Vincenzo Maesano, Sindaco di Bovalino, il nuovo Presidente dell'Assemblea dei Comuni della Locride

SIDERNO (RC), 18 APR - Vincenzo Maesano, Sindaco di Bovalino, è il nuovo Presidente dell’Assemblea dell’Associazione dei Comuni della locride. La sua elezione è avvenuta per acclamazione unanime alla terza votazione nel corso dell’Assemblea che si è tenuta ieri sera presso il Comune di Siderno. Due i candidati a contendersi la poltrona di Presidente, il Sindaco di Samo, Paolo Pulitanò e quello di Bovalino, Vincenzo Maesano. Su un totale di 42 Sindaci erano presenti in 39, rimasti 38 dopo il primo scrutinio. Maesano alla prima votazione ha ottenuto 22 voti contro i 15 di Pulitanò; alla seconda votazione Maesano è risultato ancora avanti con 21 voti contro i 16 di Pulitanò; al terzo scrutinio, dove bastava la semplice maggioranza, quindi 20 voti, Pulitanò ha preferito ritirarsi consentendo così l’elezione per acclamazione unanime di Vincenzo Maesano. Ha presieduto l’Assemblea, come del resto le ultime sedute convocate, il Sindaco di San Luca, Bruno Bartolo in qualità di “facente funzioni”, dopo la decadenza dell’ex Sindaco di Caulonia, Caterina Belcastro avvenuta lo scorso mese di giugno. Nel corso della stessa seduta, dopo l’approvazione dello Statuto, i lavori sono proseguiti per l’elezione del Presidente del Comitato.

Nel corso degli interventi, Pulitanò ha focalizzato la sua attenzione soprattutto sullo “spopolamento dei nostri territori, un problema causato certamente dalla mancanza ormai cronica di lavoro”, mentre Maesano ha parlato di “condivisione e di lavoro sinergico” per affrontare i principali problemi del territorio, come la sanità attraverso la medicina territoriale, il dissesto idrogeologico e l’ambiente, tutte tematiche particolarmente attuali e che da oggi saranno ancor più presenti nei suoi pensieri.

Maesano: “Necessario lavorare tutti insieme, in sinergia, per risolvere i problemi più urgenti ed importanti del nostro territorio”

“E’ stato un momento molto emozionante perché rappresentare un intero territorio e tutti i Sindaci è sicuramente motivo di grande orgoglio -queste le prime parole del neo Presidente- Il nostro è un territorio molto vasto e particolarmente bello, per questo sono consapevole delle grandi responsabilità che questo nuovo incarico comporta. Sono però certo, allo stesso tempo, che attraverso la condivisione tra tutti i Comuni si possa lavorare bene e intraprendere un cammino davvero diverso, dove è soprattutto necessario pensare alle cose positive da proporre in futuro in maniera che la nostra terra venga finalmente valorizzata per quello che effettivamente merita. Ritengo sia anche necessario ragionare ed agire come comprensorio per cercare di risolvere, tutti insieme, le problematiche più urgenti e più importanti. Un ringraziamento particolare va alla mia comunità, quella di Bovalino che mi ha permesso di fare ciò, ed al mio movimento “Agave” che ha costruito negli anni un progetto politico che oggi inizia a compiere anche dei passi al di fuori dei confini territoriali e che vuole davvero continuare ad essere protagonista nella vita politica ed amministrativa del nostro meraviglioso comprensorio”

Compiacimento ed espressioni augurali per il nuovo incarico sono stati espressi in una nota congiunta, a margine della votazione, da parte del Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace e del Consigliere Delegato Domenico Mantegna: “Un sincero in bocca al lupo ed auguri di buon lavoro al neo eletto Presidente della comunità dei Sindaci della Locride, Vincenzo Maesano, Sindaco di Bovalino e valente rappresentante della comunità di quell’area strategica del territorio metropolitano”