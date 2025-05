Siderno: Screening del diabete. Un’iniziativa di prevenzione promossa dai Lions Club di Roccella Jonica e Siderno.

(Riceviamo e pubblichiamo).

Il Lions Club di Roccella Jonica, presieduto da Gianluca Leonardo, in sinergia con il Lions Club di Siderno, guidato da Alfredo Pisapia, le New Voices e l’AILD, ha organizzato un'importante attività di screening sul diabete, con il prezioso contributo di soci, medici e volontari.

L’iniziativa, svoltasi in piazza Portosalvo a Siderno, ha avuto come obiettivo la sensibilizzazione della popolazione sull'importanza della prevenzione e degli screening glicemici. Numerose persone hanno aderito al progetto, effettuando il test in forma anonima e compilando un questionario scientificamente validato.

I lavori si sono svolti sotto la supervisione della dottoressa Denise Valente Ortale, Responsabile Nazionale Italiana Lions per il Diabete Onlus (AILD), e del dottor Antonio Bagnato, Responsabile del progetto. Inoltre, hanno preso parte all’evento la Responsabile New Voices del Distretto 108Ya Maria Bitonte, il componente New Voices Lorenzo Maesano e i seguenti Lions Club: Roccella Jonica, Siderno, Catanzaro HOST, Acri e Gioia Tauro Piana.

Il Lions International ha sempre posto il diabete tra le priorità dei suoi interventi umanitari. Questa iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per ribadire l’impegno costante del Lions Club nella tutela della salute pubblica, promuovendo la consapevolezza su una patologia sempre più diffusa e sull’importanza della prevenzione.

Grazie alla partecipazione di medici e volontari, l’evento ha contribuito a sensibilizzare la comunità e a diffondere informazioni utili per contrastare il diabete, sottolineando il valore della prevenzione come strumento fondamentale per la salute di tutti.