Sikelia, la ecfrasi di Vincenzo Cali’ e Maria Teresa Giunta che omaggia la Sicilia

‘Sikelia, tra terra e mare’, è il nuovo libro che unisce poesia e arte del poeta e della pittrice siciliana Vincenzo Cali’ e Maria Teresa Giunta, curata dalla giornalista Annalina Grasso. Il libro, edito da Smasher di Giulia Carmen Fasolo, vuole essere un omaggio semplice e appassionato ad una Sicilia mitica, senza tempo ed eterna.

Se c’è una regione dell’Italia dove i colori non si limitano a finire negli occhi, ma entrano nelle le vene e le ossa, questa è la Sicilia. Nella formazione dell’immaginario del viaggio moderno e dunque del viaggio di turismo, la Sicilia rappresenta una delle destinazioni del Mediterraneo di maggiore interesse in quanto, insieme al meridione d’Italia ha alimentato un immaginario immenso che richiama la classicità e il mito delle origini, l’ideale meta romantica e l’arcaicità.

Dal 1861 la Sicilia, ormai parte del Regno d’Italia, comincia ad essere visitata anche dagli italiani non più come meta dell’esotico, bensì acquisita e valutata anche come parte di un progetto nazionale.

Il viaggio verso il Mediterraneo è un’esperienza unica e se c’è un libro di viaggio che coniuga immagine e poesia che punta su un’auspicabile sensibilità accesa del lettore-viaggiatore questo è Sikelia, tra terra e mare, che unisce la tradizione della letteratura di viaggio all’ecfrasi.

Protagonisti del connubio pittura-poesia sono Maria Teresa Giunta e Vincenzo Calì, la prima prolifica pittrice di meravigliosi scorsi e paesaggi siculi dalle atmosfere impressionistiche,

il secondo, brillante poeta di Milazzo, già autore di raccolte poetiche quali Intro, Vincikalos e MediterrAnima, nonché vincitore di numerosi premi tra cui i prestigiosi “Garcia Lorca” e “Albero Andronico”.

Sikelia omaggia il sapere culturale dimenticato, paesaggi naturali, la figura umana, la visione di luoghi e suggestioni e pensieri di viandanti instancabili che si materializzano nei dipinti di Maria Teresa Giunta e nelle poesie di Vincenzo Calì. Intuizione e pensiero linguistico si incontrano e ricostruiscono il senso profondo dell’esperienza del lettore-viaggiatore.