Simeri Crichi tra i Comuni Virtuosi: acquisiti i terreni per il nuovo lungomare

SIMERI CRICHI - Un passo avanti decisivo per il futuro turistico e ambientale di Simeri Crichi. Mercoledì 29 gennaio, all'ora di pranzo, nello studio del notaio Federico Placida a Catanzaro, si è siglato un accordo storico: i vertici di ItaliaTurismo hanno ufficialmente ceduto al Comune parte dei loro terreni in località Chiusa a Simeri Mare.

L'acquisizione riguarda 9 particelle di terreno per un'estensione complessiva di 20.067 metri quadrati, un'area di straordinaria bellezza naturale situata tra i villaggi turistici Floriana e Valtur. Un risultato atteso da anni, che ora diventa realtà grazie all'impegno dell'amministrazione guidata dal sindaco Davide Zicchinella.

Un sogno che diventa realtà

"Dopo anni di tante chiacchiere e di promesse mai concretizzate, a poco più di un anno dal nostro insediamento, siamo riusciti a chiudere questa trattativa fondamentale per il futuro del nostro territorio", ha dichiarato il primo cittadino. L'acquisizione dei terreni non solo conferisce al Comune la proprietà di un'area strategica, ma sblocca anche le risorse necessarie per avviare un progetto di riqualificazione destinato a cambiare il volto della costa.

Il primo lungomare eco-compatibile della costa Ionica

L'obiettivo principale di questa operazione è la realizzazione del primo tratto di lungomare di Simeri Mare, progettato con un'attenzione particolare all'ecosostenibilità. "Acquisiti i necessari pareri, che erano subordinati alla proprietà dei terreni, potranno finalmente partire i lavori", ha spiegato Zicchinella.

Il progetto prevede la creazione di parcheggi, servizi turistici e percorsi naturalistici che consentiranno a residenti e visitatori di godere delle bellezze paesaggistiche senza comprometterne l'integrità ambientale. L'idea è quella di un lungomare rispettoso della natura, che valorizzi la costa ionica senza stravolgerne la bellezza selvaggia ed incontaminata.

Una svolta per il turismo locale

L'acquisizione di questi terreni rappresenta un punto di svolta per il turismo di Simeri Crichi. La possibilità di creare infrastrutture moderne e servizi adeguati contribuirà ad aumentare l'attrattività della località, favorendo lo sviluppo economico e la crescita occupazionale.

Un'operazione che dimostra come un'amministrazione determinata possa trasformare le promesse in fatti concreti, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e di potenziare l'offerta turistica della zona.