Sindacato, Csa-Cisal in forte crescita: aumentati iscritti Ed Rsu in Calabria Verde

Il CSA-Cisal diventa il sindacato maggiormente rappresentativo nell’ambito della RSU di Calabria Verde, la società in house della Regione Calabria che ha inglobato le aziende pubbliche di regione Afor e Comunità Montane. Nelle prossime settimane, infatti, sara rarificato ufficialmente il passaggio di alcuni iscritti ed Rsu appartenenti precedentemente a un’altra organizzazione sindacale che hanno deciso di sposare la causa del CSA-Cisal, portando nuove energie e tanta esperienza.

Alla luce dei risultati conseguiti, il Segretario nazionale, Francesco Garofalo, ha inteso conferire l’incarico di dirigente sindacale per Azienda Calabria Verde e per gli altri enti subregionali all’avv. Giuseppe Campanaro. Quest’ultimo coadiuverà e si coordinerà con il dirigente sindacale e responsabile territoriale del CSA-Cisal, Gianluca Tedesco.

Prima ancora, l’avvocato Campanaro aveva ricevuto l’incarico di responsabile della Fnasla Cisal idraulico forestale della Regione Calabria da parte del Segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro.

“Questa fase di riorganizzazione e di radicamento negli enti strumentali della Regione Calabria e negli altri enti locali calabresi del sindacato potrà contare sull’esperienza e sul pragmatismo di un gruppo che insieme all’avv. Giuseppe Campanaro vede in campo i componenti della RSU (Mellace, Tranquillo e Ciacco), oltre al nucleo storico (Ferragina, Mele, Guida, Colosimo e Vecchio)” - ha commentato il dirigente sindacale Gianluca Tedesco. “Questo risultato, frutto di sforzo collettivo e di gioco di squadra - ha concluso - ci assegna maggiori responsabilità e ci stimola a fare ancora meglio. Ci sono tutti i presupposti per far diventare il CSA-Cisal prima organizzazione sindacale in tutte le pubbliche amministrazioni in Calabria replicando il risultato della Regione Calabria e di Azienda Calabria Verde”.