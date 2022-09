Sindaco Acquaro assolto da accusa abuso d'ufficio. Condannato ex direttore generale Calabria verde Paolo Furgiuele.

CATANZARO, 23 OTT - Il sindaco di Acquaro, Giuseppe Barilaro, è stato assolto "per non aver commesso il fatto" dall'accusa di concorso in abuso d'ufficio nel processo sulla gestione di "Calabria verde", azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna.

La sentenza é stata emessa dal Tribunale di Catanzaro. Condannato a 10 mesi, invece, Paolo Furgiuele, ex direttore generale di "Calabria Verde". Già nel dicembre del 2018 era stato assolto il presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci, in qualità di "capostruttura del presidente" Mario Oliverio, processato con rito abbreviato.

Nel corso dell'udienza preliminare il 28 dicembre 2018 il gup aveva già dichiarato il non luogo a procedere per l'allora presidente Oliverio, per Michele Trematerra, all'epoca dei fatti assessore regionale, e per Franca Arlia, dirigente di "Calabria Verde", tutti accusati. come Barilaro e Furgiuele, di concorso in abuso d'ufficio in quanto, quali "pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio" avrebbero violato una serie di leggi per favorire Giuseppe Barilaro, dipendente del Comune di Francica, oltre che sindaco di Acquaro. Barilaro, in quel caso, è stato però assolto.

"Voglio dire grazie - ha detto Barilaro - ai miei difensori, gli avvocati Giuseppe Di Renzo e Antonio Barilaro. Ho atteso in silenzio con serietà e pazienza. Oggi è un giorno importante perché il collegio giudicante ha sancito la liceità dei fatti e dei miei comportamenti".