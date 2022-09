Il sindaco di Sellia Marina, Francesco Mauro, aderisce a Italia Viva di Matteo Renzi

Sindaco di Sellia Marina, tra i più importanti e popolosi Comuni della Provincia di Catanzaro, aderisce a Italia Viva di Matteo Renzi!

SELLIA MARINA, 18 GIU - A Roma, durante un incontro molto cordiale e proficuo, con il vice-presidente della Camera dei Deputati Ettore Rosato e Stefania Covello, ho deciso di aderire a Italia Viva.

Anch’io, così come migliaia di Sindaci, Amministratori, Giovani, Professionisti e tanti Cittadini animati da buona volontà, voglio dare un contributo di idee a questa bella e nuova formazione politica che ha il suo leader in Matteo Renzi.

Una formazione politica che mette a disposizione del paese Italia energie fresche e competenze; una sorgente di idee e proposte basate sui valori fondanti della Carta Costituzionale e con lo sguardo rivolto gli Stati Uniti d’Europa e non verso il sovranismo. Una squadra, dunque, che si propone di “fare dell’Italia un paese più bello”, un’Italia protagonista in una Europa inclusiva e tollerante; in una Europa dove la diversa storia, cultura e vivere sociale dei popoli è vista come ricchezza identitaria e non come differenza di razza, popoli, nazioni.

La mia decisione di aderire a Italia Viva è frutto anche di una attenta riflessione sia sulle capacità e lungimiranza che Matteo Renzi ha dimostrato di avere durante la sua esperienza di capo del Governo, sia sull’importante contributo che lo stesso Renzi e la squadra di Ministri, Deputati e Senatori, hanno dimostrato di avere in questi mesi di Governo Conte.

Ricordo a chi ha dimenticato o fa finta di non ricordare solo alcuni provvedimenti adottati dell’allora governo Renzi:

• Jobs Act (riforma del lavoro)

• Stop Irap e taglio dell'Ires

• 80 euro per 11 milioni di italiani che guadagnano meno di 1.500 euro al mese

• 80 euro in più al comparto sicurezza

• Riduzione del canone Rai da 113 euro del 2015 a 100 euro del 2016 che diventeranno 95 nel 2017 e si paga direttamente nella bolletta della luce

• Abolizione della tassa sulla prima casa, Imu e Tasi

• Stop tasse agricole, 1,3 miliardi in meno

• Banda ultralarga e crescita digitale

• Legge contro il caporalato

• Bonus bebè di 960 euro l'anno per ogni nuovo nato per 3 anni

• Aumento pensioni minime da un minimo di 100 euro a un massimo di 500

• La Buona scuola (assunzioni, scuole belle e sicure)

• 18App, 500 euro per tutti i giovani che compiono 18 anni nel 2016

• Introduzione Bonus Insegnanti 500 euro e Bonus Merito

• Tasso disoccupazione giovanile: -5,9% da febbraio 2014 a settembre 2016

• Consumi famiglie: +3% dal primo trimestre 2014 al secondo trimestre 2016

• Accordo Quadro Governo-Regione Calabria ammodernamento ferrovia jonica (530 mln)

• Italia sicura (dissesto idrogeologico)

Grazie proprio ai provvedimenti dell’allora Governo Renzi, anche il Comune di Sellia Marina, ha potuto fruire di ingenti finanziamenti: Edilizia Scolastica, Attraversamenti Ferroviari, Dissesto Idrogeologico, ecc.

Ho deciso di fare questa scelta politica, dunque, anche perchè insieme a tanti amici di Italia Viva possiamo portare nei tavoli istituzionali del Governo e del Parlamento, istanze della Regione Calabria e le esigenze dei territori.