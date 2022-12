Sindaco Laura Moschella: SP 40 Gimigliano - Tiriolo, Time out Adesso basta!

GIMIGLIANO 17 DIC. - Questa volta non c'è più tempo da perdere, la Provincia chiude la strada SP 40 Gimigliano - Tiriolo con ordinanza numero 315 del 16/12/2022, getta il terreno per non consentire di passare abusivamente.

Bene! Concordo con la loro scelta, ma chiedo ai Dirigenti che siedono sulla poltrona, quali sono gli interventi previsti e i tempi.

O forse pensano che Gimigliano possa vivere nelle catacombe, isolati da tutto, solo per il gusto che negli ultimi decenni non sono stati in grado di intervenire, e ove non fossero stati in grado avrebbero dovuto avere l'umiltà di rimettere le competenze a chi era in grado di poter fare.

Invece no! Hanno atteso che un paese di 3200 abitanti venisse paralizzato completamente, oggi è facile mettere ordinanze di chiusura, tanto non è un loro problema che la gente debba lavorare, non considerano che al di là della frana diverse famiglie non sono in grado di poter accedere nel loro territorio per le esigenze primarie, fino ad oggi tutto è andato liscio, perché nessuno ha mai avuto il coraggio di denunciare. Silenzio assoluto, tutti omertosi, guai alzare la testa vuol dire contrastare i poteri forti.

Ma credo che ai Gimiglianesi sia rimasta un po' dignità, che non siamo gli ultimi, quindi questa volta Basta!!!!! Rivolgo l'ultimo appello al Prefetto, al Presidente della provincia, al Presidente della Regione Calabria e alla Protezione Civile. Dopodiché è rimasta una sola strada la giustizia!!!!