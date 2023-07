Severino Bis: Insediato il 2° mandato del Sindaco a Santa Caterina dello Ionio con un consiglio comunale rinnovato

Al via il Severino bis! Insediato il consiglio comunale di Santa Caterina dello Ionio

SANTA CATERINA DELLO IONIO, 01MAG. - Si è svolta nel pomeriggio del 1° giugno 2023, la prima seduta di consiglio comunale a Santa Caterina dello Ionio valida per l’insediamento della nuova compagine amministrativa a seguito delle elezioni del 14-15 maggio scorso.

Il civico consesso, convocato come per legge dal sindaco Francesco Severino, ha snocciolato vari punti all’ordine del giorno.

Si è aperto con la convalida degli eletti, avvenuta a seguito di un iter istruttorio che ha accertato l’insussistenza di cause di incompatibilità degli eletti a rivestire la carica di amministratori.

È seguito il giuramento del sindaco che ha letto solennemente la formula al termine del quale sono risuonate le note dell’inno nazionale. Nel suo breve discorso di insediamento, il primo cittadino, ha voluto ringraziare i presenti, i consiglieri uscenti e tutti coloro che lo hanno supportato nelle tante avventure politiche condotte, dalla sua famiglia fino agli amici più cari. Un ringraziamento è stato rivolto alle forze dell’ordine ed ai parroci della comunità con i quali continuerà quel processo per abbattere campanilismi e favorire l’unità della comunità. Si è detto pronto a ricomniciare il lavoro avviato per la crescita e lo sviluppo di Santa Caterina, attraverso una riorganizzazione degli uffici ed una gestione oculata delle risorse.

Ha rivolto parole di riconoscenza verso i cittadini che hanno riposto fiducia in questa squadra: “Il dato dell’80% registrato alle urne (1202 votanti) – ha dichiarato Severino - è altamente significativo per la democrazia di questo paese e rappresenta per noi motivo di grande orgoglio, perché significa che i cittadini hanno dato merito al lavoro importante svolto in questi anni”.

Ha posto l’accento anche all’impegno che la nuova amministrazione metterà in campo. “Occorre ripartire dalle priorità – ha aggiunto il sindaco - che sono il LAVORO e L’OCCUPAZIONE per non disperdere le migliori energie e vedere scappare via i nostri giovani. Presteremo particolare attenzione anche al settore turistico, all’agricoltura ed all’artigianato, attraverso pure l’aggiornamento del PSA”. Prima di concludere il suo intervento, ha dato appuntamento ai presenti all’evento celebrativo dei 40 anni dall’incendio che devastò il Centro storico, durante il quale sarà tenuto un consiglio comunale all’aperto proprio nel cortile del palazzo Di Francia, uno degli immobili gentilizi, testimone della distruzione di quelle fiamme che hanno cambiato per sempre la storia di Santa Caterina.

Al termine è stata data lettura dei componenti della Giunta Comunale, rimasta invariata, e dei nuovi Consiglieri:

Leto Vincenzo – vicesindaco e assessore con delega alla gestione ordinaria dei servizi idrico e fognario con la viabilità urbana e rurale.

Carnovale Federica – assessore con delega al Turismo, Cultura e Bilancio.

Criniti Maria – consigliere con delega alle Politiche Sociali, della Salute e del benessere, Pubblica Istruzione e Servizi Civili.

Dolce Raffaele – consigliere e capogruppo con delega alle Politiche per il territorio, edilizia e servizi scolastici e Delegato per il Centro Storico.

Benvenuto Francesco – consigliere con delega alle Politiche per la promozione sportiva, Protezione Civile e Servizi cimiteriali.

Rodà Michele – consigliere con delega alle Attività produttive, Artigianato, Commercio. Aversa Vincenzo – consigliere con delega alle Manutenzioni e decoro del Centro Storico, della collina e della montagna.

Lanciano Cosimino – consigliere e Commissario di Governo con delega ai Lavori pubblici e urbanistica, patrimonio comunale.

Ussia Immacolata – consigliere con delega alle Pari opportunità ed associazionismo.

Schipani Francesco Antonio Spartaco – consigliere con delega Manifestazioni ed eventi di arte, musica e spettacolo. Proloco.

Nel quarto punto all’ordine del giorno, il Consiglio Comunale ha eletto il suo presidente. All’unanimità è stata votata Maria Criniti che al termine della votazione, con vibrante emozione, ha rivolto ai presenti, un messaggio di ringraziamento per il sostegno avuto, così come ha tenuto a ribadire il suo impegno presente e futuro.

Spazio infine alle consuete nomine della Commissione Elettorale, la Commissione per l’aggiornamento dell’Albo dei Giudici Popolari, i Rappresentanti in seno all’Unione dei Comuni ed infine il rappresentante in seno al GAL, quale delegato del sindaco.

Prima di dichiarare tolta la seduta, i nuovi componenti hanno preso la parola e trasmesso messaggi di ringraziamento ed impegno. A far da cornice alla serata, tanti cittadini ed amici accorsi da varie parti della Calabria.