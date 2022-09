Siria: Sana, contraerea ha respinto raid Israele a Damasco Non riporta notizie di vittime o danni materiali

BEIRUT, 24 FEB - L'agenzia governativa siriana Sana conferma l'avvenuto raid israeliano nei pressi della capitale Damasco ma non riferisce notizie di vittime o di danni materiali. Nella notte il gruppo palestinese Jihad islamica aveva ammesso l'uccisione di due suoi militanti in Siria in seguito a un attacco israeliano.



La Sana afferma invece che la contraerea dell'esercito ha risposto al raid nemico e che è stata aperta una inchiesta per determinare le circostanze dell'attacco. Secondo fonti locali, il raid ha preso di mira la zona di Kiswa, a sud di Damasco, già in precedenza colpita da attacchi attribuiti a Israele e diretti contro basi e depositi di armi dell'Iran e dei gruppi palestinesi e libanesi alleati della Repubblica islamica.