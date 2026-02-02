Cerca

Sisko Electrofanatik e Alex Nocera insieme nel nuovo singolo “Octagon”: un’esplosione tech-trance

Ascolta “Octagon” : http://tiny.cc/gcfy001

Sisko Electrofanatik e Alex Nocera si uniscono per una release di alto impatto nel genere tech-trance con “Octagon”.

“Octagon”, uscito su Gain Records (label di Sisko Electrofanatik), è disponibile dal 23 Gennaio su tutte le piattaforme digitali.

Questa potente collaborazione fonde e mette in luce la spinta incessante della techno di Sisko Electrofanatik con il senso raffinato di melodia e l’emozione ispirata al genere trance di Alex Nocera, creando un sound che è al contempo energico e trascinante.

In pochissime ore dall'uscita, "Octagon" ha raggiunto la quindicesima posizione nella chart Trance (Main Floor) su Beatport e si è piazzata al secondo posto nella chart Hype: Trance (Main Floor).

 “Octagon”, sin dalle prime note, stabilisce un groove imponente, guidato da percussioni precise, pressione tonale pulsante e strati ipnotici di synth che si evolvono progressivamente, creando tensione e slancio mentre il brano si avvicina a esplosivi breakdown. Il vocal coinvolgente, aggiunge una dimensione unica ed emozionale che aumenta l’intensità del brano e immerge gli ascoltatori ancora di più nel mood.

Il nuovo singolo “Octagon” è un brano tech-trance, contemporaneo nel suo genere, prodotto a quattro mani da Sisko Electrofanatik e Alex Nocera. Realizzato per sorprendere e a far ballare senza limiti.

Sisko Electrofanatik
www.siskoelectrofanatik.net
instagram.com/sisko_electrofanatik
facebook.com/sisko.electrofanatik.fanpage
GAIN RECORDS instagram.com/gainrecord

Alex Nocera
www.alexnocera.com
instagram.com/alexnoceradj
facebook.com/alexnoceradj
TikTok @alexnoceradj
GAS RECORDS instagram.com/gas_records

 


octagon-tech-trance sisko-electrofanatik-alex-nocera tech-trance-music beatport-trance-chart gain-records-release

