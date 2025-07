Smitizzare in allegria, al via la XXXIII edizione del Premio nazionale itinerante ad honorem

Tempo di lettura: ~2 min

Catania diventa capitale dei valori e della cultura. Arriva in Sicilia uno degli appuntamenti culturali più attesi, la XXXIII edizione del Premio nazionale itinerante ad honorem – “Smitizzare in allegria - Non solo artisti in serata d’onore”. Evento promosso da A.I.O.S. Produzioni e curato nella direzione artistica dal regista Gaspare Aglieco. L’appuntamento è fissato per martedì 8 luglio, alle ore 21.00, presso lo storico Auditorium Don Bosco di Catania.

Il premio, che da anni valorizza figure di spicco nei campi dell’arte, della cultura, della scienza, della medicina, dell’imprenditoria e del sociale, punta i riflettori non solo sul talento e la professionalità, ma soprattutto sull’umanità e i valori che ogni premiato rappresenta.

«Abbiamo scelto di premiare – spiega il direttore artistico Gaspare Aglieco – persone portatrici di valori. Vogliamo celebrare la dignità del pensiero e dell’azione, l’autoironia come strumento di consapevolezza e l’impegno umano che sta dietro ogni forma di successo. Ogni ospite condividerà un pezzo della propria storia, diventando fonte d’ispirazione per le nuove generazioni».

La serata, ricca di emozioni, sarà animata da momenti di spettacolo, musica, danza, recitazione e racconti di vita. A condurre l’evento sarà Francesco Mazzullo, noto attore, regista e direttore artistico del Teatro dell’Accademia di Catania, nonché deus ex machina dell’evento, affiancato dalla brillante attrice Aurora Di Stefano. L’iniziativa è patrocinata dal Ministero della Cultura, dalla Regione Siciliana, dalla Città Metropolitana di Catania, con il sostegno di enti locali, associazioni culturali e imprese del territorio. La selezione dei premiati è stata curata da una commissione composta da Gaspare Aglieco, Silvia Emmi, Giusi Fiorenza e Oksana Semionova.