Smottamento di terreno a Bovalino superiore. Avviso alla prudenza da parte del Sindaco Maesano

BOVALINO (RC), 23 DICEMBRE - A causa del maltempo sulla strada provinciale che porta a Benestare/Careri c'è stato uno smottamento del terreno all'altezza di Bovalino superiore. Il Sindaco di Bovalino, Vincenzo Maesano, ha pertanto diramato un importante AVVISO per invitare alla prudenza in quanto, al momento, il traffico è limitato ad una sola carreggiata. Sono stati avvisati gli Enti competenti (Anas e Città Metropolitana) al fine di effettuare i primi interventi di messa in sicurezza dell'area. Sul posto c'è personale del Comune di Bovalino ed i Carabinieri della locale Stazione.