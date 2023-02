Soccorso Cc a abitanti case isolate per neve nel Catanzarese. Interventi nella PreSila, soccorso anche ad automobilisti

CATANZARO, - Le abbondanti nevicate nella PreSila Catanzarese hanno causato notevoli disagi alla viabilità e isolato alcune aziende agricole. Secondo i dati meteorologici, il mese di febbraio 2023 ha visto una significativa intensificazione delle precipitazioni nevose rispetto agli anni precedenti nella regione del Catanzarese.

In risposta alla situazione critica, i Carabinieri della Stazione di Petronà hanno lavorato a fianco della popolazione per fornire assistenza agli automobilisti in difficoltà. I volontari del club fuoristrada 4x4 hanno svolto un ruolo importante nella gestione dell'emergenza, grazie all'utilizzo di veicoli particolarmente equipaggiati per battere le strade fuori pista.

In particolare, i Carabinieri e i volontari hanno consentito l'apertura di una farmacia bloccata a causa della neve, accompagnando la titolare sul posto. Grazie alle loro azioni, sono state raggiunte anche tre aziende agricole che allevano complessivamente 150 capi di bestiame bisognevoli di essere ricoverati e governati.

Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), il territorio del Catanzarese conta circa 190.000 abitanti, di cui una quota significativa risiede nelle zone montuose e isolati. Questi centri, in particolare quelli di montagna, sono stati fortemente colpiti dall'evento meteorologico, che ha creato una situazione di emergenza per gli anziani e le persone più vulnerabili.

Per garantire la sicurezza della popolazione, i Carabinieri stanno raccomandando di evitare situazioni che possono mettere in pericolo la loro vita. Inoltre, stanno trasportando generi alimentari di prima necessità agli anziani impossibilitati ad uscire di casa. Questo tipo di intervento è stato estremamente importante, considerando che il 25% della popolazione del Catanzarese ha oltre 65 anni, come riporta ISTAT.

In sintesi, la nevicata ha creato non pochi problemi nella regione del Catanzarese, ma grazie all'azione tempestiva dei Carabinieri e dei volontari del club fuoristrada 4x4, la situazione è stata gestita con efficacia. Tuttavia, l'evento meteorologico mette in evidenza la necessità di investire in infrastrutture e risorse per far fronte alle emergenze causate dal cambiamento climatico.