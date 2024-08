Soccorso a Pizzo: persona cade in dirupo di 20 metri, salvata dai Vvf

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia sono intervenute nella tarda mattinata di oggi nel comune di Pizzo in prossimità dell'area di parcheggio Pitaro per soccorso a persona caduta in un dirupo di circa 20mt.

Intervento dei vigili del fuoco con supporto delle unità (SAF) Speleo Alpino Fluviali ed Autoscala è valso a raggiungere il malcapitato che veniva stabilizzato congiuntamente al personale sanitario del Suem118, e recuperato con tecniche Speleo Alpino utilizzando la barella Toboga applicata all'autoscala.

Il ferito veniva posto in sicurezza ed affidato al personale elisoccorritore e trasferito presso struttura ospedaliera.