Sony Music publishing annuncia il rinnovo dell’accordo editoriale con Ditonellapiaga.

SONY MUSIC PUBLISHING annuncia il rinnovo dell’accordo editoriale con MARGHERITA CARDUCCI, in arte DITONELLAPIAGA.

PAOLA BALESTRAZZI, A&R Director di Sony Music Publishing, commenta «Margherita non è soltanto uno dei progetti più interessanti usciti negli ultimi anni. Margherita è un’artista che sa far dialogare l’elettronica con il pop, che contamina il soul con l’urban, sempre con una penna brillante, seducente, ma estremamente delicata. Siamo estremamente felici e orgogliosi di continuare questo percorso al suo fianco».

A gennaio 2022 DITONELLAPIAGA ha pubblicato il suo album d’esordio, “Camouflage” (Dischi Belli/BMG), il perfetto autoritratto di un’artista in grado di vestire i panni di icona urban, femme fatale di un film noir ma anche ragazza della porta accanto. Tredici brani che spaziano tra nu-soul e R’n’B, frenetici ritmi latin e virate psichedeliche, canzoni pop e sofisticate sonorità elettroniche. L’album è un racconto di corpi, di sesso e di sentimenti, di notti alcoliche ed esperienze lisergiche, di storie d’amore incompiute oppure finite, di amori retrò, di fantasticherie glamour, di avventure bizzarre, di cortocircuiti comunicativi e di catarsi.

Con “Camouflage” l’artista si è aggiudicata la Targa Tenco 2022 per la sezione Opera prima, premio che ritirerà oggi, giovedì 20 ottobre, a Sanremo. Tale riconoscimento consacra definitivamente Ditonellapiaga come una delle più importanti protagoniste della nuova musica d’autore in Italia e corona un percorso iniziato con l’uscita del disco, la partecipazione in coppia con Donatella Rettore alla 72° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Chimica” (certificato disco di platino) e poi proseguito con un tour di oltre 20 date in giro per l’Italia.

