Sony Music Publishing annuncia la firma dell’accordo editoriale con LIEDE

SONY MUSIC PUBLISHING annuncia la firma di un accordo editoriale con LIEDE, al secolo Francesco Roccati, autore insieme ad Alberto Bianco di “Parole dette male”, il brano con cui Giorgia è in gara al Festival di Sanremo 2023.

Una scrittura per immagini, amara, disillusa, decadente, quella di Liede, che trova la sua consacrazione nel grande pop italiano. Il cantautore torinese è attualmente impegnato con il TESTACODA TOUR in cui presenta dal vivo i brani contenuti nel nuovo album di inediti “TESTACODA”. Prodotto da Ale Bavo, mixato da Marco “Cipo” Calliari e masterizzato da Simone Squillario, il disco contiene anche un brano con la partecipazione di Samuel, che ha scelto Liede per l’opening act del suo recente tour solista.

SONY MUSIC PUBLISHING, casa editrice n° 1 al mondo, nel cui roster sono presenti Ed Sheeran, The Beatles, Beyoncé, Queen, Rihanna, Lady Gaga, Pharrell Williams, Ennio Morricone, Pino Daniele, Franco Battiato, Måneskin e molti altri artisti/compositori. Con la sua “songwriter-first mission”, Sony Music Publishing fornisce ai suoi autori e ai suoi cataloghi i migliori servizi di valorizzazione del repertorio su scala globale, investendo sui nuovi talenti per sviluppare la loro crescita artistica e supportando gli autori affermati, per solidificare ulteriormente la loro carriera e ricercare nuove opportunità, grazie anche alle cruciali attività di sincronizzazione e sviluppo internazionale.

