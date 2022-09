Sopracciglia fine e bucate? Ecco la soluzione

Finalmente una soluzione definitiva per avere sempre meravigliose sopracciglia folte e ad ali di gabbiano come dettano le mode del momento! Di cosa si tratta? Stiamo parlando di una vera salvezza per tutte quelle donne che ogni mattina impiegano tanto tempo davanti lo specchio per sistemare le sopracciglia con matite e pennellini, ovvero http://www.truccopermanente.it/.

Una moda che piace a tutti, uomini inclusi

Il trucco permanente è diventata una vera moda. Ad oggi è molto popolare sia tra le donne che tra gli uomini perché con una sola applicazione consente di avere un viso ordinato e naturale per tanti mesi. Praticamente il trucco permanente consiste in un procedimento di dermopigmentazione che ha l’obiettivo di rendere una zona truccata ma attraverso un effetto ultra-realistico, molto più dell’applicazione del colore da matita riempitivo. Con il colore, infatti, si rischia spesso di sbagliare tonalità o di uscire fuori dai bordi della linea creando un effetto a mascherone. Il trucco permanente, invece, è applicato da un vero professionista qualificato che definirà le sopracciglia. Una volta applicato tu dovrai preoccuparti solamente di eliminare i peli in eccesso al di fuori del trucco e il gioco è fatto. Se poi soffri di mancanza di peluria avanzata non dovrai preoccuparti nemmeno di intervenire con le pinzette.

Il trucco che c’è ma che non si vede: si nota!

Non c’è trucco e non c’è inganno o meglio, il trucco c’è ma non si vede. L’effetto delle sopracciglia definite con questo metodo è ultra realistico e darà al tuo volto un nuovo senso di ordine e cura. Vedrai che le tue sopracciglia ordinate ti faranno sparire la tentazione di insistere con troppo trucco e il tuo volto avrà un nuovo aspetto naturale, ordinato e luminoso. Il trattamento dura per parecchi mesi, trascorsi i quali inizia a svanire. Per questo dovrai prevedere qualche ritocco, almeno due all’anno, per rinvigorire il pigmento perso. Quindi è un po’ la sintesi perfetta tra make up tradizionale e tatuaggio. Non dovrai inoltre preoccuparti di sudare o di andare al mare e persino quando piove perché con il trucco permanente avrai sempre un aspetto curato senza quegli odiosi scoli nerastri che solcano il viso in caso di umidità.

La soluzione che tutte le donne amano

Quindi il trucco permanente assicura un risparmio considerevole di tempo e denaro e, al tempo stesso, ti solleva dall’impegno quotidiano dell’applicazione del make up. Il trucco permanente non si applica alle sole sopracciglia ma offre molto di più. Infatti è possibile utilizzarlo per delineare la linea dell’eye liner perfetta. Con l’applicazione dell’eye-liner permanente potrai finalmente dire addio agli occhi da panda e avere uno sguardo languido e sensuale anche al risveglio. Infine c’è il trattamento labbra, consigliato per chi le vorrebbe più carnose e colorite. Anche questo trattamento non è invasivo e tende a sparire nel tempo a meno che, durante l’anno, tu non provveda a qualche ritocco. In sintesi è la soluzione definitiva a chi è stanca di provare a truccarsi facendo pasticci e dovendo ricominciare sempre da capo. È la soluzione che le donne hanno scelto per essere sempre carine e naturali con uno sforzo minimo.