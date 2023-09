Sopravvissuta all'Inferno: la storia della donna rapita e violentata per giorni a Viterbo. I dettagli

Sopravvissuta all'Inferno: La storia della donna rapita e violentata per giorni a Viterbo. Quando è arrivata al pronto soccorso dell'ospedale Belcolle di Viterbo ha raccontato di essere stata rapita e poi violentata per due giorni.

Si tratta di una trentenne di origini sudamericane, la donna è arrivata ieri pomeriggio al nosocomio del capoluogo con i vestiti laceri e in stato di choc.

Ai carabinieri intervenuti immediatamente sul posto, la donna avrebbe raccontato di essere stata ripetutamente picchiata e violentata per due giorni, da due uomini, in un appartamento del centro storico.



In base al racconto fatto agli inquirenti, la 30enne dopo essere arrivata in città con il treno per essere ospitata da una sua amica, avrebbe incontrato i suoi presunti aggressori fuori dalla stazione. I due l'avrebbero convinta a seguirli in una zona appartata dove l'avrebbero obbligata a salire su una macchina.



La donna poi sarebbe stata portata in un appartamento del centro dove, si sarebbe consumata la presunta violenza. Infine, stando al racconto della donna, approfittando dell'assenza dei dei due uomini, sarebbe riuscita a uscire in strada per chiedere aiuto ad alcuni passanti. Sulla delicata vicenda stanno indagando carabinieri del comando provinciale di Viterbo. Ci sono ancora molti punti da chiarire. (Ansa) (Immagine archivio)