Sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (FDI): corso operatore cyber nella scuola allievi agenti di Vibo Valentia

VIBO VALENTIA 18 NOV 2023 - «Con lo svolgimento del corso per operatore cyber, la Scuola allievi agenti di Vibo Valentia si conferma un istituto formativo di assoluta eccellenza per la formazione del personale della Polizia di Stato. Il corso per la qualificazione di operatore cyber è quello di più alta specializzazione destinato agli operatori dalla Polizia Postale, che dopo una prima fase in e-learning di una settimana viene svolto per due settimane all’interno della Scuola allievi di Vibo Valentia, dove è possibile utilizzare la moderna aula multimediale».

E’ quanto afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (FDI), che spiega: «Al corso partecipano 29 operatori provenienti dai C.O.S.C. e S.O.S.C. di tutta Italia che, grazie all'impegno di docenti altamente qualificati, approfondiscono diverse materie, dagli aspetti fondamentali del cyberspace, all’acquisizione di metodologie e strumenti per la sicurezza dei sistemi in rete, all’analisi di sistemi compromessi, all’acquisizione di conoscenza di linguaggi per lo sviluppo Web e di scripting, nonché report di incidenti per gli sviluppi investigativi».

«La scelta di Vibo Valentia come sede del corso - aggiunge il sottosegretario Ferro - dimostra il particolare impegno del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del capo della Polizia Vittorio Pisani per la crescita e la valorizzazione un istituto che ha un ruolo centrale nel sistema nazionale della formazione degli operatori di Polizia, grazie all’ottimo lavoro svolto da parte del direttore Stefano Dodaro. Un centro che rappresenta anche un importante presidio di legalità per il territorio vibonese, su cui c’è una costante attenzione da parte del prefetto Giovanni Grieco e del questore Cristiano Tatarelli. La Scuola inoltre ospiterà una parte dei 2.388 frequentatori del 225° corso per Allievi agenti, che sarà avviato nella prima decade di dicembre».