Sottosegretario all'Interno Wanda Ferro: Spiagge sicure, finanziamento a 6 comuni costieri calabresi

Sono sei i comuni calabresi tra i 60 comuni litoranei in Italia che hanno ricevuto per il 2023 un finanziamento di 33mila euro ciascuno per il progetto “Spiagge Sicure” del Ministero dell’Interno: si tratta di Pizzo Calabro, Isola di Capo Rizzuto, Tropea, Zambrone, Cutro e Parghelia.

Ne dà notizia il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, che spiega come “il finanziamento è rivolto in particolare ad iniziative di prevenzione e contrasto di abusivismo commerciale e contraffazione, fenomeni illegali che tipicamente si intensificano nel periodo estivo.

Il Viminale sostiene i Comuni con risorse aggiuntive che possono essere utilizzate, ad esempio, per l'assunzione di personale della Polizia locale a tempo determinato, il pagamento di prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale della stessa Polizia locale, l'acquisto di mezzi e attrezzature e la promozione di campagne informative per diffondere tra i consumatori la consapevolezza dei danni che derivano dall'acquisto di prodotti contraffatti”.

Il finanziamento, a valere sul Fondo sicurezza urbana, è stato destinato a quegli enti - individuati per numero di presenze nelle strutture ricettive - che non hanno percepito precedentemente finanziamenti a questo scopo, non sono capoluoghi di provincia e non superano i 50mila abitanti.