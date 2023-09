Sottosegretario all'Interno Wanda Ferro su presentazione progetto "I walk the line" a Reggio Calabria

“I Walk the Line è un importante progetto finalizzato a incentivare l'inclusione sociale e lavorativa di ragazzi a rischio devianza, contrastando i fenomeni di dispersione scolastica, di bullismo e cyberbullismo attraverso un intervento sinergico tra diverse amministrazioni centrali, enti territoriali e realtà associative”.

È quanto ha affermato il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, intervenuta questa mattina alla presentazione del progetto "I walk the line", promosso dalla Città metropolitana di Reggio Calabria e finanziato dal Ministero dell’Interno nell'ambito del Pon Legalità con risorse per 2,9 milioni di euro.

“L’équipe multidisciplinare creata ad hoc per il progetto - ha aggiunto il sottosegretario Wanda Ferro - ha preso ad oggi in carico oltre 500 giovani tra i 14 e i 25 anni che vivono nell’area metropolitana. Un risultato importante che si inserisce in un quadro complessivo di valorizzazione del territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria all’interno del quale sono state inoltre finanziate ulteriori progettualità per un totale di circa 34,1 milioni di euro. Il territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria, potrà contare, inoltre, sulle risorse del POC Legalità 2014-2020, con il quale sono finanziate progettualità per un investimento complessivo di 3,8 milioni di euro”.