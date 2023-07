Sindaco Daniele Vacca e Commissario dell'Asp si incontrano per la valorizzazione dell'ospedale di Soverato

Soverato il sindaco Daniele Vacca accoglie in Comune il commissario straordinario dell’asp Antonio Battistini. La valorizzazione dell’ospedale di Soverato al centro dell’incontro di questa mattina.

Si passa ai fatti per la valorizzazione dell’ospedale di Soverato e l’impegno assunto dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto prende forma nell’incontro realizzato all’interno del Comune di Soverato tra il commissario straordinario dell’Asp di Catanzaro Antonio Battistini e il sindaco Daniele Vacca.

<Una situazione che continua a essere attenzionata anche dalla Regione Calabria, in cui si conferma l’impegno del presidente Occhiuto, e dall’ASP di Catanzaro. Il Commissario mi ha illustrato il piano di valorizzazione previsto per implementare i servizi all’interno del nosocomio, in cui un passo fondamentale sarà fatto nel destinare nuove risorse umane all’interno del nostro ospedale. Si partirà migliorando i servizi con particolare riguardo a quelli di emergenza e urgenza e quindi del pronto soccorso.

Nel corso dell’incontro si è parlato anche Dell’emergenza sanitaria territoriale, per cui sono previsti l’impiego di nuovi mezzi e di nuove unità in servizio. Si sono affrontati quindi aspetti fondamentali per una struttura sanitaria che a breve si confronterà con una richiesta che quadruplica il numero di potenziali ingressi con l’inizio della stagione estiva. Un impegno che ci rassicura, considerando il fatto che a poco tempo dal suo insediamento, il generale Battistini ha già provveduto a individuare le figure che avranno la direzione amministrativa e sanitaria delle strutture sanitarie, tra cui anche quella soveratese. La strutturazione delle diverse componenti aziendali renderà possibile dare concretezza alla risoluzione delle criticità di funzionamento, adeguando le risposte alle problematiche segnalate.

Per quanto ci riguarda come amministrazione capoambito delle Politiche sociali, continueremo a garantire il nostro contributo per quanto di nostra competenza per potenziare i servizi che ruotano attorno a una struttura che serve un bacino di utenza ampio, di assoluta importanza nella provincia di Catanzaro, di cui fanno parte non solo i Comuni della fascia costiera ma anche quelli dell’entroterra. Abbiamo già annunciato a tal proposito nei giorni scorsi, che all’interno del nuovo piano parcheggi sarà realizzata in via prioritaria l’area per ampliare lo spazio di sosta a servizio degli utenti dell’ospedale>>.