Spadafora: "Sulla ripresa manca accordo tra Cts e Figc, ma faremo la nostra parte"

ROMA, 30 APRILE 2020- Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, torna a parlare di una possibile ripresa del campionato di calcio e lo fa sfruttando la popolare trasmissione "Mi manda Rai 3". Incalzato su una possibile ripartenza del campionato di calcio, il Ministro non si è sottratto. Ecco cosa ha dichiarato: "Io sono consapevole che ci siano dei club in grado di garantire la massima sicurezza agli atleti, ma al momento mi risulta che non ci sia un accordo tra il Comitato tecnico scientifico e la Figc. Il protocollo presentato, risulta insufficiente. Se il campionato non dovesse ripartire, siamo pronti, per quanto sia possibile, a far la nostra parte".

Ieri anche una autorevole voce come quella di Galliani aveva parlato di una possibile ripartenza. L'ex Amministratore delegato del Milan, aveva però espresso delle critiche mirate nei confronti dei vertici Uefa. Galliani propone di far tornare in campo le squadre a fine agosto inizio settembre, per concludere la stagione attuale a metà novembre e far ripartire il nuovo campionato a dicembre, saltando la sosta e terminando dunque la stagione 2021 entro i primi di agosto.