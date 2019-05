Speciale amministrative 2019, ecco i risultati su tutti i comuni, dati ufficiali

CATANZARO, 27 MAGGIO - Lo scrutinio in diretta, aggiornamenti continui sino ai risultati definitivi. Nella giornata di ieri, domenica 26 maggio, non si è votato solo per le elezioni europee, ma anche per rinnovare i consigli comunali e scegliere il sindaco di molti comuni italiani Lo spoglio delle schede è iniziato alle 14.00. Segui con noi i risultati comune per comune.

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE E STAMPARE TUTTI I DATI UFFICIALI SFOGLIO EUROPEE, REGIONALI E AMMINISTRATIVE - COMUNE PER COMUNE