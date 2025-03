Speronano l'auto della Polizia: arrestati con 240 kg di hashish

Speronano l'auto della Polizia con 240 chili di hashish a bordo: arrestati due uomini nel Cremonese

Milano – Un’operazione della Squadra Mobile di Milano ha portato all’arresto di due uomini nel Cremonese, protagonisti di una fuga rocambolesca nel tentativo di sottrarsi alla cattura. I due, cittadini marocchini di 35 e 45 anni, entrambi pregiudicati e irregolari sul territorio italiano, trasportavano un ingente carico di droga: 240 chili di hashish nascosti tra un furgoncino e un magazzino abbandonato. La loro fuga è finita con l’arresto dopo aver speronato un’auto della Polizia.

L'operazione della Squadra Mobile di Milano

L’indagine è partita dalla ricerca del 35enne, destinatario di un ordine di carcerazione per una condanna a cinque anni per spaccio di stupefacenti. Le forze dell’ordine hanno concentrato le ricerche nella zona a nord di Cremona, tra Pizzighettone, Bassano e Soresina, dove si sospettava che l’uomo si nascondesse sotto false generalità.

Giovedì, a Pizzighettone, gli agenti hanno individuato un furgoncino sospetto con a bordo due uomini. Il conducente corrispondeva alla descrizione del ricercato, ma prima che i poliziotti potessero procedere al controllo, il veicolo ha improvvisamente accelerato e speronato l’auto della Polizia, nel tentativo di fuggire. Grazie a un’azione tempestiva, gli agenti della Squadra Mobile sono riusciti a fermarli, con il supporto della Sezione Polizia Stradale di Cremona.

Il carico di droga e il magazzino abbandonato

Una volta immobilizzati i due uomini, i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione del veicolo, scoprendo un doppiofondo nel retro del furgone, dove erano nascosti circa 60 chili di hashish. Successivamente, le indagini si sono estese a un magazzino in disuso ad Acquanegra Cremonese, dove gli agenti hanno rinvenuto altri 180 chili di hashish occultati in secchi pieni di sabbia.

Il conducente del furgoncino, che si è rivelato essere il ricercato, era in possesso di documenti spagnoli contraffatti, mentre il complice 45enne risultava già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di droga.

Gli arresti e i provvedimenti della magistratura

Entrambi gli uomini sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 35enne dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale per aver speronato l’auto della Polizia e di possesso di documenti falsi. Su disposizione del Pubblico Ministero di Cremona, i due sono stati trasferiti in carcere in attesa dell’udienza di convalida. Inoltre, al ricercato sono stati notificati i provvedimenti per l’esecuzione della pena di cinque anni già inflittagli in passato.

Un duro colpo al traffico di droga

L’operazione della Squadra Mobile di Milano ha rappresentato un importante successo nella lotta al narcotraffico, impedendo l’immissione sul mercato di un’ingente quantità di droga. Il sequestro dei 240 chili di hashish conferma come il territorio lombardo e le aree limitrofe siano ancora al centro delle rotte dello spaccio internazionale. Le indagini proseguono per individuare eventuali complici e ricostruire la rete di distribuzione della droga sequestrata.