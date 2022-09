"SQUADRA" vincente contro il coronavirus! Una partita difficile che vinceremo!

“Stiamo perdendo i nostri nonni, con almeno due generazioni segnate dal virus; stiamo perdendo tanti medici, impegnati in prima linea nelle cure alla popolazione; stiamo seguendo con preoccupazione l’evolversi dei contagi tra i Rappresentanti delle Forze di Polizia inteso nel senso più ampio, ma quello che dobbiamo avere davanti è la volontà dell’intero Paese di essere squadra in un momento così difficile”.

Lo afferma il Vice Presidente nazionale della Federazione Sindacale di Polizia, Franco Maccari, evidenziando la volontà dell’organizzazione sindacale di “impegnarsi direttamente per aiutare l’Italia ad uscire da questo drammatico momento”.

“Lo si sta facendo nelle singole realtà locali - aggiunge Maccari - dove la nostra Organizzazione sta distribuendo mascherine e dispositivi di protezione nelle Questure e agli Operatori di polizia. E’ la forza di un sindacato che deve cambiare pelle, in questo periodo, per rilanciare con forza non solo il messaggio di sicurezza per il nostro personale, ma anche quello di lavorare di squadra per il bene del nostro Paese”.

Secondo Maccari, “siamo tutti coinvolti in questa battaglia difficilissima e dobbiamo farlo mettendo da parte ogni posizione preconcetta. Ai vertici delle Forze dell’Ordine chiediamo di rivolgere sempre una grande attenzione per la sicurezza del personale, perché bisogna essere consapevoli che ogni Poliziotto, ogni Militare dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ogni Appartenente alla Polizia Penitenziaria o dei Vigili del Fuoco rappresenta un baluardo in termini di sicurezza e di prospettive future. Da parte nostra – ha concluso Franco Maccari – continueremo ogni giorno a garantire al nostro Paese la sicurezza fondamentale di cui abbiamo sempre, tutti, bisogno”.