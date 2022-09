Stalking: per sfuggire ad ex si rifugia in Questura

Stalking: per sfuggire ad ex si rifugia in Questura. L'uomo è stato arrestato, aveva tentato di strangolarla.

REGGIO CALABRIA, 28 OTT - Un cittadino georgiano di 38 anni è stato arrestato, a Reggio Calabria, dalla polizia per atti persecutori nei confronti dell'ex fidanzata.

La donna si è rifugiata nei locali della Questura per sfuggire all'ultima aggressione dell'uomo avvenuta in una piazza nei pressi del corso Garibaldi dove l'arrestato ha tentato due volte di strangolarla.

La vittima, anche lei di nazionalità georgiana, impaurita ed in lacrime ha richiamato l'attenzione degli agenti riferendo loro di essere stata aggredita e picchiata dal connazionale. Quest'ultimo, nel tentativo di raggiungerla è entrato con lei nell'androne della questura dove continuava a minacciarla. L'uomo è stato prontamente fermato, ed alla donna sono state prestate le prime cure del caso dal personale del 118 che ha accertato la presenza di graffi e lividi sul collo.

Stando al racconto fatto dalla donna agli agenti, la stessa aveva intrapreso in passato una breve relazione sentimentale con l'aggressore e l'uomo non ha mai accettato la fine del rapporto. Da lì sono scaturiti gli atteggiamenti persecutori nei confronti dell'ex fidanzata ma anche le condotte aggressive e le azioni intimidatorie sfociate, in ultimo, nel tentativo di strangolarla.

L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria che ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari. La donna, invece, è stata portata al Grande ospedale metropolitano dove è stata curata per le ferite riportate.