Statale 16 a Bari: donna travolta e uccisa mentre soccorre motociclisti feriti

Un gesto di altruismo si trasforma in dramma: la donna stava aiutando due centauri vittime di un precedente incidente

Un terribile incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, lungo la Strada Statale 16 a Bari, nei pressi degli svincoli per la Fiera del Levante e il quartiere San Paolo. Una donna è stata travolta e uccisa da un SUV mentre cercava di prestare aiuto a due motociclisti coinvolti in un sinistro avvenuto poco prima.

Cosa è successo: la dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, una coppia si è fermata sul ciglio della strada per prestare soccorso a due motociclisti caduti in un incidente autonomo, fortunatamente non grave. La donna, scesa dal proprio veicolo per verificare le condizioni dei feriti, è stata investita da un SUV che sopraggiungeva a velocità sostenuta.

Inutili i soccorsi: la donna è morta sul colpo

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per la donna non c'è stato nulla da fare. I tentativi di rianimarla sono risultati vani: è deceduta sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. Il marito, anche lui sceso per aiutare i motociclisti, è rimasto ferito nell'impatto. Le sue condizioni, secondo fonti mediche, non sarebbero gravi.

Indagini in corso per chiarire le responsabilità

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Fondamentale sarà l’analisi delle telecamere di sorveglianza presenti lungo la statale e la testimonianza dei presenti. L’ipotesi più accreditata è che il SUV non sia riuscito ad accorgersi per tempo delle persone ferme sulla carreggiata, ma non si esclude alcuna pista.

Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale

Questo tragico evento riporta all’attenzione il tema della sicurezza sulle strade extraurbane, dove spesso gli automobilisti non rallentano in prossimità di incidenti o veicoli fermi. Prestare soccorso è un dovere civile e giuridico (come previsto dall’art. 189 del Codice della Strada), ma va fatto con la massima prudenza, cercando sempre di mettere in sicurezza sé stessi e gli altri.

