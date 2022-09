Sub disperso in Calabria. Aggiornamento. "Ritrovato il corpo del sub" Video

Sub disperso in Calabria,ricerche ancora senza esito Attività dei vigili del fuoco riprese all'alba

CROTONE, 10 LUG - Sono riprese all'alba e sono ancora senza esito le ricerche del sub disperso ieri nello specchio di mare antistante località Cicala Capocolonna, a Crotone.

Sul posto sono presenti squadre dei vigili del fuoco del comando di Crotone e del nucleo sommozzatori del comando provinciale di Reggio Calabria che hanno operato fino a sera.

Al momento è stata ritrovata solo la maschera utilizzata dal sub. L'uomo, di 61 anni, residente a Crotone, appassionato di pesca subacquea, era in mare per una battuta in compagnia di un amico che, non vedendolo più riemergere, ha dato l'allarme alla Guardia costiera di Crotone che poi ha allertato i vigili del fuoco.

in aggiornamento

Trovato cadavere sub disperso in Calabria Vittima aveva 61 anni. Scomparso durante battuta pesca in apnea



E' stato trovato e recuperato il corpo senza vita di Michele Labonia, il sub di 61 anni di Crotone scomparso ieri mattina durante una battuta di pesca in apnea nelle acque di località Cicala nei pressi del promontorio di Capo Colonna.

Una motovedetta della Capitaneria di porto, che aveva ripreso in mattinata le ricerche, ha trovato il cadavere a circa 2 miglia dalla costa dove, con tutta probabilità, è stato spinto prima dalla corrente sui fondali, che nella zona è molto forte, e poi dal vento di tramontana che ha soffiato stamane. Il sub era scomparso nella mattinata di venerdì mentre era impegnato in una battuta di pesca con un amico che non vedendolo più riemergere, dopo aver trovato la boa, ha dato l'allarme.

Le ricerche, svolte anche con l'ausilio di un elicottero e dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Bari, avevano permesso di ritrovare la maschera, il fucile ed il boccaglio usati dal sub a circa 300 metri dalla costa. Attorno a quel punto si erano concentrate fino al pomeriggio di ieri le ricerche sospese a causa delle condizioni meteo marine in peggioramento.

L'ipotesi prevalente è che l'uomo, sposato, con un figlio, sia rimasto vittima di un malore. Il cadavere del sub è stato condotto al porto di Crotone e da lì sarà trasferito in obitorio a disposizione dell'autorità giudiziaria.



Seguiranno aggiornamenti.