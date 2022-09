SuperCoppa: rientro trionfante della Lazio a Fiumicino. Serie A: Napoli-Sassuolo 2-1

ROMA, 23 DIC - Appena rientrata a Roma dopo la vittoria della Supercoppa ieri a Ryiad contro la Juventus. I sostenitori biancocelesti hanno intonato cori per i loro idoli e hanno poi acceso fumogeni all'esterno dell'aeroporto. Ieri sera, intanto, nel posticipo di Serie A il Napoli ha espugnato il campo del Sassuolo per 2-1.



Live Riad – La Juve d'Arabia sbaglia e la Lazio ne approfitta. Un messaggio a Paratici e non solo...

Speravamo in un altro epilogo. Le premesse c'erano tutte e all'apparenza anche le motivazioni dopo la batosta della gara di campionato di poche settimane fa. E invece stesso esito con il medesimo pesante risultato negativo. Innanzitutto complimenti alla Lazio. Battere per due volte la Signora con sei reti all'attivo non è cosa di tutti gli annuari.

Lazio

La squadra di Inzaghi ha saputo rimanere compatta anche quando la Juventus è sembrata pronta pronta a inserire la marcia giusta. Poca roba se non nei guizzi dei “cavallini” di razza di matrice allegriana.

Dalla squadra capace di divertire Sarri - col tridende da bar - alla serata di Riyadh c'è una Lazio che in mezzo al campo sa come complicare le cose agli avversari. E tutto ruota a quei cinque protagonisti “gagliardi”.

Juve

La Juve, invece, si diverte meno quando Pjanic ammette che qualcosa va perfezionato per essere davvero “perfetti”. A Riyadh sarebbe bastato mettersi in campo meglio – per sua stessa ammissione –. Mica vorrà dirci che questo centrocampo soffre? Messaggio per Paratici e i parametri zero che erano in panchina.