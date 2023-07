Calcio. Supercoppa Serie C: Reggiana-Catanzaro in diretta su Rai Sport nella 3ª giornata

Comunicato il calendario della 2ª e 3ª giornata del girone di Supercoppa Serie C, in base al risultato della 1ª giornata, come stabilito dal Regolamento della Lega Pro nel comunicato ufficiale n. 208/L del 27.03.2023.

2ª GIORNATA - 06.05.2023 Feralpisalò - Reggiana Catanzaro riposa

3ª GIORNATA - 13.05.2023 Reggiana - Catanzaro Feralpisalò riposa

Di seguito il programma della 2ª e 3ª giornata del girone di Supercoppa Serie C, con le relative partite e gli orari di inizio:

SABATO 06 MAGGIO 2023 2ª GIORNATA Feralpisalò - Reggiana alle ore 18.00

SABATO 13 MAGGIO 2023 3ª GIORNATA Reggiana - Catanzaro alle ore 18.30, in diretta su Rai Sport

Modalità di svolgimento: Le tre squadre ammesse sono state raggruppate in un girone da tre, in cui si affronteranno in partite di sola andata. Al termine di ogni partita, verranno assegnati tre punti per la vittoria, un punto per il pareggio e zero punti per la sconfitta.

Nel girone da tre, in caso di parità di punti tra due o più squadre, per determinare la posizione in classifica al termine della competizione, si terranno in considerazione nell'ordine: a) la differenza reti nei match del girone da tre; b) il maggior numero di reti segnate nei match del girone da tre; c) il maggior numero di reti segnate nella partita disputata in trasferta nel girone da tre.

Se, a seguito dell'applicazione dei criteri sopra indicati, permarrà ancora una situazione di parità, la posizione in classifica verrà decisa tramite sorteggio. La squadra che si classificherà al primo posto nel girone da tre sarà dichiarata vincitrice della Supercoppa Serie C 2022-2023 e le verrà assegnato il relativo Trofeo.