Catanzaro. Taekwondo: bis d’oro della Hornets ai Campionati Italiani cinture rosse

Francesco Carlone campione italiano nella categoria junior -45kg e Elisabetta Mensica campionessa italiana nella categoria senior -49kg



Si sono svolti lo scorso fine settimana a Bagheria i campionati italiani cinture rosse di taekwondo, che hanno visto la partecipazione di oltre 280 atleti junior e senior provenienti da tutta Italia. Diversi gli atleti calabresi in gara che hanno provato a raggiungere il podio italiano in questa importante manifestazione organizzata direttamente dalla FITA - Federazione Italiana Taekwondo.

Si sono distinti i due atleti catanzaresi Francesco Carlone nella categoria junior –45kg e Elisabetta Mensica nella categoria senior -49kg che sono riusciti a conquistare il gradino più alto del podio e il prestigioso titolo di campioni italiani della categoria dopo una gara entusiasmante.



I due talentuosi atleti, tesserati presso la A.S.D. Hornets Taekwondo, hanno incassato i complimenti pubblici da parte del Presidente del CONI Calabria Maurizio Condipodero che ha ringraziato anche il Direttore Tecnico della Società, il Maestro Michele Tedesco e il Presidente del Comitato Regionale FITA Calabria Giancarlo Mascaro per il lustro che tali risultati danno al mondo dello sport calabrese.



La giovane società sportiva catanzarese si conferma un’importante realtà del territorio e queste medaglie seguono la scia positiva di risultati ottenuti alle ultime competizioni organizzate in Calabria: al campionato regionale di combattimento per bambini disputato a Cosenza la Hornets ha conquistato il terzo posto complessivo spiccando tra le società della provincia e al campionato interregionale per cinture colorate di Rossano si è piazzata prima tra le società di tutta la Calabria, cedendo il passo solo a due società provenienti da fuori regione. Notevole anche il bronzo conquistato a febbraio dall’atleta Andrea Davì ai campionati italiani cadetti cinture nere disputati a Bari.



Questi risultati, commenta il Presidente della Società, frutto di tanto impegno e di tanti sacrifici da parte dei ragazzi e delle proprie famiglie, devono essere stimolo per tanti giovani a praticare sport che diventa strumento fondamentale per la diffusione di valori positivi e di sani princìpi di vita, obiettivi cardine nella pratica del taekwondo.