Talerico: Anche su AMC Fiorita dimostra che è interessato alle poltrone e non al risultato.

A Fiorita non interessano i risultati o il merito, al Sindaco interessano solo le poltrone da distribuire ai vari mercenari di turno o a coloro con cui ha contratto cambiali elettorali e politiche.

L’AMC S.p.A., ha chiuso l’esercizio 2024 con un utile netto di 294.791 euro, confermando la solidità gestionale e la sostenibilità delle strategie adottate, anche per essere riuscita ad attuare :

1) La Digitalizzazione dei processi, inclusa l’introduzione dell’APP MOGO per migliorare l’esperienza degli utenti;

2) Potenziamento del personale operativo, per garantire continuità e qualità del servizio;

3) Rinnovo e manutenzione della flotta, secondo standard di sicurezza e sostenibilità ambientale.

Nonostante ciò l’Amministratore Unico, l’Avv. Eugenio Felice Perrone, è stato dapprima costretto ad operare senza alcun supporto politico da parte della stessa maggioranza che lo aveva “voluto” e, di poi il Sindaco ed i suoi scagnozzi hanno tentato (maldestramente), senza riuscirci, a mettere in difficoltà l’Avv. Perrone.

Tutto questo perché Fiorita ha “bisogno” di liberare postazioni (a prescindere dai risultati) per trasformarle in poltrone per qualcuno che poi dovrà sostenerlo in consiglio comunale, atteso che oramai i consiglieri di maggioranza effettiva arrivano al massimo a 7, atteso che Fiorita è riuscito in un ulteriore record quello di far arrivare il Gruppo Misto ha ben 6 consiglieri, alcuni dei quali con idee assai confuse, un giorno dicono di appoggiare il sindaco ed il giorno dopo lo attaccano sulla stampa.

Addirittura parrebbe (non ho letto smentita) che alcuni consiglieri (Serò, Barberio e Procopi) abbiano formalizzato per iscritto ed a mezzo pec le loro “pretese” (spero che non sia vero, poiché costituirebbe anche reato, che sia stato richiesto, tralaltro, di poter indicare ai sensi dell’art. 110 del TUEL un proprio nominativo) per continuare ad appoggiare il sindaco, ovviamente solo per votare le singole pratiche in consiglio, atteso che non vi è traccia di alcun contributo o risultato, specie in aula, dove gli interventi latitano o se arrivano sono assai imbarazzanti anche nella lingua italiana, senza parlare del merito e dei contenuti.

In tale quadro all’Amministratore Unico all’Avv. Eugenio Felice Perrone, riconosco di avere avuto grandi capacità gestionali e di essere stato decisivo per la crescita aziendale.

Tuttavia, non condivido che l’Amministratore Unico possa pensare di dimettersi, per questo lo invito a rimanere e di proseguire nel suo lavoro e di smascherare anche in questa circostanza chi intende costantemente fare clientelismo in totale spregio e disinteresse per la cosa pubblica.

Del resto, il successo gestionale di AMC è stato raggiunto nonostante i tanti ostacoli politici, e rappresenta un unicum nel settore della mobilità urbana in Italia, spesso segnato da difficoltà finanziarie.

La possibile uscita di Perrone sarebbe invece l’attestazione dell’ennesimo fallimento della gestione Fiorita, sottolineando l’assenza di riconoscimento per i risultati ottenuti, e il clima scoraggiante in cui operano figure competenti come l’attuale amministratore.

Nel frattempo aspettiamoci l’ennesimo rimpasto di giunta, voci di corridoio ci dicono che a rischio sarebbero già un paio di assessori.

Ma l’importante è tirare a campare, finché ciò verrà consentito.

Antonello Talerico

Consigliere Regionale Forza Italia

