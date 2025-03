Talerico e Vavalà sui lavori del Ponte Fiume Cottola di Maida

La ricostruzione del ponte sul fiume Cottola nel Comune di Maida è attualmente in fase di progettazione.



La Provincia di Catanzaro ha avviato diverse procedure per la progettazione dell'opera già in data 18 dicembre 2024 con la pubblicazione di un avviso per l'affidamento diretto del servizio di progettazione per la ricostruzione del ponte, per un importo di € 140.809,41.

Si è proceduto difatti con Determinazione Dirigenziale dell’Amministrazione provinciale di Catanzaro n. 2299 del 20/12/2024, avente ad oggetto: “Lavori di ricostruzione del ponte sulla s.p. 167/3 sul fiume “Cottola” e il ripristino della viabilità delle ss.pp. a seguito degli eventi eccezionali del 20/21 ottobre 2024,” con cui è stato affidato l’incarico di progettazione dell’opera.

Il 3 gennaio 2025 si è proceduto, invece, con un affidamento diretto per lo studio geologico, la redazione della relazione geologica, le indagini geotecniche e per la relazione di pericolosità sismica, per un valore complessivo di € 14.258,92.

Inoltre, già in data 21 novembre 2024, la Regione Calabria aveva stanziato 4 milioni di euro per la ricostruzione del ponte e il ripristino della viabilità nella zona, come previsto nella legge "Omnibus" approvata dal Consiglio Regionale in pari data.

Pertanto, essendo allo stato sono in corso le attività di progettazione, non sono ancora iniziati i lavori di costruzione del nuovo ponte.

Nel frattempo, però, sono stati effettuati interventi di messa in sicurezza del ponte esistente in località Guarna, finanziati dal Dipartimento della Protezione Civile regionale, al fine di garantire la viabilità e la sicurezza nella zona.

Dipoi, il Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 21 ottobre 2024 nel comprensorio di Lamezia Terme, ha proceduto ad effettuare interventi di messa in sicurezza del ponte esistente nel Comune di Maida, in località Guarna, finanziati dal Dipartimento della Protezione Civile regionale, con “Decreto Dirigenziale n. 16955 del 28/11/2024 – concessione di un contributo al Comune di Maida (CZ) ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale n. 9 del 24 febbraio 2023. Liquidazione lavori - "intervento di messa in sicurezza del ponte sul fiume Cottola in Localita’ Guarna. Convenzione repertorio n. 23391 del 29/11/2024”.

Nelle prossime settimane pertanto sarà possibile indicare una probabile data di inizio lavori di costruzione del nuovo ponte per garantire la sicurezza e la funzionalità della viabilità nel territorio di Maida.

Antonello Talerico – Consigliere Regionale Forza Italia

Ivan Vavalà – Coordinatore Cittadino Calabria Azzurra Maida