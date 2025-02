Talerico: Fiorita pensi a sistemare le buche, non a fare causa ai cittadini danneggiati

Fiorita ha recentemente annunciato l’intenzione di adottare una posizione più rigida nei confronti dei risarcimenti danni, dichiarando che il Comune si costituirà nei vari giudizi per opporsi alle richieste di risarcimento dei cittadini danneggiati dalle buche e dalle insidie stradali causate dalla scarsa manutenzione delle strade.



Tuttavia, secondo Talerico, questa non è una risposta adeguata alle reali esigenze dei cittadini.

“Il sindaco Fiorita dovrebbe concentrarsi sulla riparazione delle buche, piuttosto che impiegare risorse per fare causa a chi ha subito danni”, ha affermato Talerico, criticando aspramente l’approccio scelto dal primo cittadino. “In fondo, questa è solo una non notizia: il Comune si costituisce quasi sempre nei procedimenti ove viene citato in giudizio, visto che è raro che si arrivi a risarcimenti diretti”.

Secondo Talerico, la vera questione è la mancata manutenzione delle strade che continua a generare danni ai cittadini.



“Se Fiorita non interviene prontamente per risolvere il problema delle buche, il Comune si troverà ad affrontare una crescente mole di richieste di risarcimento danni, con il rischio di accumulare debiti fuori bilancio e dover giustificare il danno erariale”.

In sintesi, la critica è che il sindaco, anziché risolvere le problematiche strutturali delle strade, stia cercando di difendersi in tribunale, sprecando tempo e risorse che potrebbero essere meglio investite nel miglioramento della viabilità urbana.

È inaccettabile che il Sindaco possa pensare che tutti coloro che chiedono un risarcimento del danno a causa delle buche del manto stradale lo facciano pretestuosamente, pur sapendo il primo cittadino la disastrosa situazione delle strade della Città.

In conclusione, Talerico ritorna sulla questione bandi aree dismesse replicando al Sindaco:



“Non sono io che devo leggermi meglio le carte, che tra l’altro come detto non esistono agli atti degli uffici comunali poiché come confermato da Fiorita non c’è neanche il progetto o un deliberato, bensì è questa amministrazione che deve iniziare ad avere un approccio meno superficiale ed improvvisato su tutte le pratiche, altrimenti per recuperare i danni creati non basteranno due mandati”.

Antonello Talerico

Consigliere comunale Forza Italia