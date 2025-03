Talerico: Uffici comunali chiusi per lo sciame sismico, ma gli addetti alle pulizie lavorano.

Non si comprende quali siano i criteri e la logica che sono state impiegate anche nel caso di specie da parte dell’amministrazione comunale,

anche perché non risultano agli atti provvedimenti formali con cui è stata disposta la chiusura anticipata degli uffici, da un lato

e – dall’altro – la prosecuzione della regolare attività, invece, per gli addetti alle pulizie

per i quali le stesse tutele e precauzioni non sono state previste.

Antonello Talerico – Consigliere Comunale Forza Italia