Tanti auguri Iemmello per i tuoi 33 anni, tre dei quali orgogliosamente vissuti in giallorosso

Oggi Iemmello festeggia il compleanno. La speranza per i tifosi giallorossi è che possa farlo per molti altri anni ancora da calciatore del Catanzaro.

Tanti auguri Pietro! Oggi festeggi 33 anni.

In ambito religioso questa è un’età importante in quanto sono gli anni di nostro Signore, per tutti noi è un numero come un altro che rappresenta solo una tappa del percorso di vita.

Senza essere blasfemi Iemmello è il “Signore” del calcio a tinte giallorosse, colui che ha dato una svolta alle sorti del calcio nostrano.

Le sue prestazioni, le sue magie con le quali delizia le platee sono state determinanti per il conseguimento dei successi che hanno contribuito a riportare il Catanzaro nel calcio che conta.

A volte criticato per i suoi movimenti apparentemente “passivi”, Iemmello è l’elemento che ha sempre fatto la differenza nei tre anni (da gennaio 2022) da quando è rientrato nella “sua” Catanzaro.

Le sue qualità balistiche non si discutono e altrettanto non si può fare per la sua intelligenza tattica.

Gli si riconoscono il suo modo di stare in campo senza dare punti di riferimento agli avversari e il suo essere regista avanzato svariando a tutto campo per servire i compagni e trovando gli spazi giusti per andare a rete.

È certamente un calciatore di altra categoria che con maggior fortuna avrebbe meritato una carriera decisamente più importante, ma i tifosi del Catanzaro sono contenti che sia con loro che abbia deciso di mettersi in discussione a 30 anni scegliendo di ritornare in città per indossare una maglia che non aveva mai indossato da professionista.

Non sempre si è profeti in patria, ma Iemmello rappresenta la classica eccezione.

Il coraggio e la volontà dimostrati nel voler giocare per amore della sua città natale sono da esaltare in quanto non è da tutti prendere una tale decisione nell’ultima parte della propria carriera.

È giusto osannare quindi Re Pietro con l’augurio che possa continuare a deliziare il popolo giallorosso con molte altre perle per portare il Catanzaro lì dove lui stesso aspira un giorno possa arrivare e che è stato uno dei motivi principali che lo ha spinto a vestire la gloriosa maglia giallorossa.

Grande Pietro Iemmello, fieramente catanzarese!

foto US Catanzaro 1929

Maurizio Martino