Tav: Berlusconi scherza, ne parlerò a Salvini martedì al telefono

CAGLIARI, 21 FEBBRAIO - "Fuori tema". Cosi' il vicepremier Matteo Salvini risponde a Cagliari ai giornalisti che gli chiedono se con gli alleati M5S del governo si troverà un accordo sulla Tav. Ma nel botta e risposta s'inserisce il presidente azzurro Silvio Berlusconi, seduto accanto a Salvini nella conferenza stampa congiunta dei tre leader nazionali del centrodestra in vista delle elezioni regionali di domenica prossima in Sardegna. "La Tav fara' parte di una telefonata che faro' all'amico Matteo martedi'", ha scherzato ancora Silvio Berlusconi. "Non puo' stare due giorni col telefono staccato", ha aggiunto in riferimento a una precedente battuta di Salvini che aveva prospettato - scherzosamente - la possibilita' di non rispondere al telefono nella giornata di lunedi', dopo le elezioni regionali sarde.