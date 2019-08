TAV: Santillo (5S), Pd sancisce inciucio con la Lega

ROMA, 7 AGOSTO - "Il Pd, che sul Tav aveva una mozione corposa, a prima firma di Marcucci, con premesse politiche ben definite, riscrive un testo 2 all'ultimo minuto: tre righe secche per fare un bell'inciucio con la Lega. Complimenti, soprattutto per la coerenza". Così, in una nota, il senatore